Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lacazette valide l’arrivée de Kurzawa !

Publié le 18 janvier 2020 à 0h15 par A.M.

Annoncé proche d’Arsenal, Layvin Kurzawa semble attendu par Alexandre Lacazette qui a liké un montage sur les réseaux sociaux du joueur du PSG avec un maillot d’Arsenal.

À quelques mois de la fin de son contrat, Layvin Kurzawa pourrait bien quitter le PSG cet hiver. Peu utilisé par Thomas Tuchel et barré par la concurrence de Juan Bernat, l’ancien Monégasque n’est plus en odeur de sainteté du côté du Paris Saint-Germain. Et selon différents médias, Kurzawa se dirige vers Arsenal. Les discussions sont avancées et le transfert pourrait avoisiner les 7M€.

Kurzawa à Arsenal ? Lacazzette aime ça

Et visiblement, ce transfert ne déplairait pas à Alexandre Lacazette. L’attaquant d’Arsenal a effectivement liké un post sur Instagram d’un montage dans lequel Layvin Kurzawa porte un maillot d’Arsenal. Par conséquent, alors qu’il ne semble plus désiré au PSG, le latéral gauche français est attendu de pied ferme à Arsenal où il retrouverait également David Luiz qu’il a côtoyé à Paris.