Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Accord en vue pour Kurzawa avec son prochain club ?

Publié le 17 janvier 2020 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble tout proche d’un départ du PSG, Layvin Kurzawa devrait prendre la direction d’Arsenal avec qui il aurait trouvé un terrain d’entente pour un contrat de cinq ans.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa (27 ans) semble bien parti pour quitter le club de la capitale avant la fin du mercato hivernal. En effet, le latéral gauche français serait en négociations avec Arsenal qui est en quête d’un profil à son poste, et le PSG pourrait accepter de vendre Kurzawa conte une offre avoisinant les 7M€. Et ce dossier serait en train d’évoluer en coulisses…

Kurzawa déjà d’accord avec Arsenal ?

RMC Sport annonce ce vendredi qu’Arsenal et le clan Kurzawa auraient avancé sur les contours d’un contrat de cinq ans dans le cadre de son probable transfert en provenance du PSG cet hiver. De plus, l’ancien Monégasque a officialisé dans la matinée son changement d’agent, et le timing de cette annonce ne semble pas être dû au hasard.