Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo a tranché !

Publié le 17 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé et Neymar seraient en discussion avec Leonardo pour prolonger leur contrat, le PSG semble avoir une priorité.

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir se lancer dans deux dossiers très périlleux, à savoir les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. En effet, leur contrat respectif arrive à échéance en 2022, et le PSG compte bien blinder ses deux stars afin d’écarter la menace d’un départ. Et bien que l’objectif soit de prolonger ses deux attaquants, Leonardo semble toutefois avoir fixé une hiérarchie.

Mbappé, la nouvelle grande star du PSG ?