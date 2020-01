Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance la grande opération Mbappé !

Publié le 17 janvier 2020 à 8h15 par A.M.

Comme annoncé ces derniers jours, Leonardo a bien lancé les grandes manœuvres pour la prolongation de Kylian Mbappé. Et le PSG semble bien prêt à tout pour conserver son attaquant français.

Depuis la fin du mercato estival, Leonardo n’a pas chômé. En effet, le directeur sportif du PSG a réussi à boucler les prolongations de contrat de Marco Verratti et Marquinhos. Deux dossiers cruciaux aux yeux du dirigeant brésilien qui s’est désormais lancé dans une opération encore plus complexe : blinder Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, l’attaquant français fait l’objet d’une cour assidue du Real Madrid qui semble disposé à transmettre une offre légendaire.

Mbappé, le nouveau roi du PSG ?