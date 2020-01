Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre possible pour l’avenir de Cavani ?

Publié le 17 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Alors qu’Edinson Cavani semble promis à l’Atlético de Madrid, la carrière de l’attaquant du PSG pourrait toutefois prendre un autre tournant.

Leonardo semble avoir décidé ainsi, Edinson Cavani ne quittera pas le PSG en janvier. Il faudra donc attendre l’été et la fin de contrat de l’Uruguayen pour le voir sous d’autres couleurs. La question est désormais de savoir quel sera le prochain challenge du Matador. Dans ce dossier, l’Atlético de Madrid semble avoir une longueur d’avance, étant donné que Diego Simeone et Cavani s’apprécient énormément. Toutefois, une surprise pourrait bien être à prévoir.

Direction Manchester United ?