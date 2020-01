Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut refaire un coup à la Hazard !

Publié le 17 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Après avoir attendu plusieurs saisons avant de recruter Eden Hazard, le Real Madrid semble voir utiliser la même stratégie avec Kylian Mbappé et Fabian Ruiz.

L'été dernier, le Real Madrid a enfin obtenu le recrutement d'Eden Hazard. Pour cela, le club merengue a lâché 100M€ pour recruter l'international belge dont le nom a régulièrement circulé dans le viseur madrilène. Mais Florentino Pérez a décidé de repousser au maximum ce deal afin d'être en position de force dans ce dossier. En effet, l'été dernier, Eden Hazard n'avait plus qu'un an de contrat à Chelsea ce qui a poussé les Blues à vendre leur numéro 10. Et visiblement, le Real Madrid compte bien reproduire cette stratégie.

Le Real prêt à attendre pour Mbappé et Fabian ?