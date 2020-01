Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait boucler une vente inattendue !

Publié le 17 janvier 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il semblait bien parti pour quitter librement le PSG à l’issue de la saison en juin prochain, Layvin Lurzawa pourrait finalement être transféré à Arsenal cet hiver.

Titularisé par Thomas Tuchel dimanche soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (4-1), Layvin Kurzawa dispose toutefois d’un temps de jeu très limité cette saison sous les ordres de Thomas Tuchel. Barré par Juan Bernat et sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, il aurait d’ailleurs une touche pour changer d’air cet hiver…

Kurzawa vers Arsenal ?