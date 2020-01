Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le montant du transfert de Kurzawa déjà connu ?

Publié le 16 janvier 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa figurerait sur les tablettes d’Arsenal. Et le club londonien serait disposé à lâcher 7M€ cet hiver pour recruter le latéral gauche français.

Layvin Kurzawa (27 ans) vers Arsenal cet hiver, ça se précise ' RMC Sport révélait mercredi que le latéral gauche du PSG figurerait sur les tablettes des Gunners , en quête d’un nouveau profil à ce poste. Kurzawa intéresserait beaucoup Mikel Arteta, et le nouvel entraîneur d’Arsenal envisagerait d’ailleurs de trouver un accord avec le PSG pour un transfert dès cet hiver. La presse anglaise apporte de nouveaux éléments sur ce dossier.

Arsenal prêt à lâcher 7M€ ?