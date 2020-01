Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG : Leonardo vers une bataille royale dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 16 janvier 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le collimateur du PSG depuis le retour de Leonardo dans la capitale l’été dernier, Sandro Tonali intéresserait également de nombreux cadors étrangers comme la Juventus qui voudrait mettre 50M€ sur la table.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Sandro Tonali (19 ans) est considéré comme l’un des grands espoirs actuels du football italien. Le PSG aurait d’ailleurs des vues sur le jeune milieu de terrain de Brescia depuis plus de six mois, et Leonardo souhaiterait absolument attirer Tonali au Parc des Princes pour renforcer l’entrejeu. Toutefois, le directeur sportif du PSG devra s’attendre à une bataille très serrée s’il veut rafler la mise…

La Juventus voudrait mettre 50M€ sur Tonali