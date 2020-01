Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo va conserver Cavani

Publié le 16 janvier 2020 à 3h10 par La rédaction

Leonardo n'a pas d'autres choix que celle de la fermeté sur le dossier Cavani. Explication.

Comme annoncé par les médias espagnols et français, l'Atletico Madrid effectue un forcing auprès du Paris Saint-Germain pour tenter d'obtenir le transfert de Cavani en janvier, qui sera en fin de contrat en juin prochain, d'autant que le buteur uruguayen y serait très favorable. Selon ces mêmes médias, le PSG refuserait d'ouvrir la porte à Cavani, à moins d'obtenir au moins 30 millions d'euros pour les six derniers mois de contrat.

Leonardo doit penser aux enjeux Mbappe-Neymar

Ce montant est probablement un prétexte, comme une manière de dire non. Car à l'analyse, Leonardo n'a pas le choix, il doit se montrer ferme. A l'heure où il doit gérer le cas Mbappe, très tenté par un départ au Real Madrid, où il avait commencé à faire respecter le PSG sur le mercato grâce à sa fermeté sur le dossier Neymar, le dirigeant brésilien ne peut pas faire machine arrière aujourd'hui et céder à la pression du joueur et du club acheteur… Sa crédibilité en serait fatalement entamée en vue des grands enjeux à venir.