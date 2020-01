Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jan Oblak pourrait se retrouver au cœur du dossier Cavani !

Publié le 15 janvier 2020 à 21h15 par T.M.

En ce mois de janvier, l’Atlético de Madrid fait le forcing pour Edinson Cavani, mais Leonardo ne semble rien lâcher. Une tendance qui pourrait toutefois évoluer avec Jan Oblak. Explications.

Le dénouement serait encore loin dans le feuilleton Edinson Cavani. En effet, ce mercredi, As explique qu’après la visite du directeur général de l’Atlético de Madrid pour discuter avec le PSG, les positions seraient encore très éloignées. Les Colchoneros proposeraient 10M€ quand Leonardo réclamerait 30M€. Un accord serait donc encore très loin. Toutefois, toujours selon les informations de As, Jan Oblak pourrait bien jouer un rôle déterminant dans la résolution de ce dossier Cavani.

Et si Oblak se rapprochait du PSG ?