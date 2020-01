Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani vers le FC Barcelone ? La réponse !

Publié le 15 janvier 2020 à 17h15 par B.C.

Suite à la blessure de Luis Suarez, le FC Barcelone pourrait partir à la recherche d’un nouvel avant-centre, et ciblerait notamment Edinson Cavani. Une piste crédible pour les Blaugrana ? Réponse.

La blessure de Luis Suarez change les plans du FC Barcelone. Alors que l’international uruguayen sera absent quatre mois, les Blaugrana souhaiteraient enrôler un nouvel attaquant d’ici le 31 janvier, et à en croire le quotidien AS , Edinson Cavani ne laisserait pas indifférent la direction du Barça. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG ferait en effet partie des cibles catalanes cet hiver, mais son arrivée s’annonce très compliquée.

L’arrivée de FC Barcelone semble impossible