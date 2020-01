Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait réclamé une star de Guardiola pour cet hiver !

Publié le 15 janvier 2020 à 8h30 par A.M.

Suite à la blessure de Luis Suarez, qui sera absent des terrains pendant quatre mois, le FC Barcelone est dans l’obligation de dénicher un nouvel avant-centre. Et Lionel Messi souhaiterait attirer Sergio Agüero.

Annoncé calme, l’hiver du FC Barcelone pourrait finalement être bien plus animé que prévu. En effet, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions et remplacé par Quique Setien tandis que la blessure de Luis Suarez, qui sera absent des terrains pour quatre mois, change clairement la stratégie des Catalans sur le marché. Le Barça est effectivement désormais dans l’obligation de recruter un nouvel avant-centre et Lionel Messi aurait une idée derrière la tête.

Messi veut Agüero pour remplacer Suarez