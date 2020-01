Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les hommages se multiplient pour Ernesto Valverde

Publié le 15 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Ernesto Valverde n’est plus depuis ce lundi soir l’entraîneur du FC Barcelone. Et chez les Blaugrana, on a tenu à apporter du soutien à l’entraîneur espagnol.

Le nouvelle est tombée ce lundi soir. En effet, le FC Barcelone a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde, qui a fait les frais des derniers mauvais résultats et surtout des piètres prestations de son équipe. Désormais, c’est Quique Setien qui est aux commandes au Barça. Malgré cela, Valverde reste encore dans les mémoires de certains joueurs qui n’ont pas manqué de lui adresser certains messages.

« Merci pour tout coach »