Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué rend hommage à Ernesto Valverde...

Publié le 15 janvier 2020 à 1h00 par J.-G.D.

À l’image de certains de ses coéquipiers, Gerard Piqué, défenseur central de Barcelone, salue Ernesto Valverde suite à son départ.

Les messages se multiplient depuis le licenciement d’Ernesto Valverde. Remercié par le Barça lundi soir, et remplacé par Quique Setien, l’ancien entraîneur peut compter sur les hommages de Luis Suarez ou de Lionel Messi depuis l'officialisation de son départ. « Merci pour tout coach. Je suis sûr que, où vous irez, ce sera génial parce qu’en plus d’être un grand professionnel, vous êtes une magnifique personne. Bonne chance, je vous embrasse », a confié l'Argentin. Après l'attaquant et la capitaine du FC Barcelone, au tour de Gerard Piqué de se montrer dithyrambique à l'égard de Valverde.

« Ce fut un honneur de travailler sous vos ordres et j'espère que tout se passera bien pour vous »

« Vous quittez l’équipe en la laissant en tête (de Liga) et en remportant deux championnats en deux ans. Ce fut un honneur de travailler sous vos ordres et j'espère que tout se passera bien pour vous. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens comme vous dans la vie. Je vous embrasse fort coach », écrit donc Gérard Piqué via son compte Twitter ce mardi.