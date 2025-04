Messi : Il dénonce une énorme injustice !

La rédaction

Wilfried Nancy, entraîneur du Crew de Columbus, a exprimé son mécontentement sur la sélection de l’Inter Miami pour la Coupe du monde des clubs. Dans une interview à RMC Sport, il a dénoncé une injustice liée à l’influence de Lionel Messi, affirmant que son équipe méritait cette place, mais qu’elle avait été écartée en raison du poids médiatique du joueur argentin.

Wilfried Nancy, entraîneur du Crew de Columbus, équipe de Major League Soccer aux États-Unis, était l’invité de RMC Sport ce jeudi, dans l’émission RMC Mercato sur Twitch et YouTube. L’ancien footballeur français est revenu sur la sélection de l’Inter Miami, équipe de Lionel Messi, pour la Coupe du monde des clubs.

«Chaque mois j'y pense»

«Chaque mois j'y pense. Pour remettre le contexte, quand on a perdu la finale contre Pachuca l’année dernière… C’est un peu comme la finale de la Ligue des champions pour l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord, c’est pour ça qu’on appelle ça la Concacaf. On va jouer à Pachuca. Je passe les commentaires, mais comme par hasard, on est tous malades le jour du match. Quand je dis tous, c’est même le propriétaire, tout le monde. On joue quand même le match, on perd», raconte d'abord le coach français au micro de RMC Sport.

«On ne peut pas rivaliser»

L’entraîneur du Crew de Columbus dénonce également une énorme injustice qu’il a subie à cause de Lionel Messi :

«On était premiers au niveau de la Concacaf, une place allait être attribuée. Mais parce que c’est Messi, parce qu’il y a plus de revenus, parce qu’il y a plus de visibilité, ils ont décidé d’aller avec l’Inter Miami. Parce que Messi est là. On ne peut pas rivaliser. C’est dur à avaler parce qu’on avait battu tous les records et qu’on méritait d’y être. Ils ont choisi l’Inter Miami, c’est comme ça, on ne peut pas rivaliser avec Leo Messi.» raconte-t-il, toujours dans l’émission RMC Mercato.