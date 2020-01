Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a bien le champ libre pour Xavi

Publié le 16 janvier 2020 à 2h10 par La rédaction

L'épisode du changement d'entraîneur à Barcelone laisse quelques indices sur les possibilités du PSG autour du dossier Xavi-Guardiola. Analyse.

Interrogé au sujet du dossier Xavi, Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, assure que l'entraîneur d'Al-Sadd entraînera un jour le FC Barcelone, mais pas dans l'immédiat : « Quique Setien a signé un contrat pour deux saisons et demie. Mais évidemment, Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça, cela ne fait aucun doute. Il est très compétent et comprend parfaitement notre football. Mais pour le moment, c’est Quique Setien, et je pense que cela va très bien se passer, car il arrive avec beaucoup d’envie et comme il l’a dit, il va continuer avec sa philosophie et ses systèmes de jeu ».

Paris a une fenêtre de tir pour Guardiola-Xavi

Bartomeu confirme entre les lignes qu'il n'y a rien de programmé à court-moyen terme entre Xavi et le FC Barcelone, comme une arrivée en juin par exemple. Si Quique Setien a signé pour deux ans et demi, ce n'est pas pour un intérim. Le Paris Saint-Germain, qui travaille depuis Doha à l'option d'un duo Guardiola-Xavi comme révélé par le10sport.com, dispose donc d'une véritable fenêtre de tir, sachant que c'est Xavi, bien positionné auprès des instances qataries, qui est plus ou moins à l'origine du projet.