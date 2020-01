Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien prend une première décision radicale pour cet hiver !

Publié le 15 janvier 2020 à 13h00 par A.M.

Tout juste intronisé sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien se serait entretenu avec sa direction sportive afin d’évoquer le mercato d’hiver. Et son premier choix fort est de fermer la porte aux départs.

C’est désormais officiel, Quique Setien est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Libre depuis son départ du Betis Séville, le technicien espagnol prend la succession d’Ernesto Valverde, licencié suite à l’élimination du Barça en Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid (2-3). Et alors qu’il a dirigé son premier entraînement mardi, juste après sa présentation, Quique Setien s’est également entretenu avec sa direction sportive.

Aucun départ cet hiver ?