Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme révélation de Bartomeu sur l’arrivée de Quique Setien !

Publié le 15 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Présent devant la média afin de présenter Quique Setien, Josep Maria Bartomeu a révélé avoir été en contact avec des entraîneurs depuis plusieurs mois.

Après la défaite contre l'Atlético de Madrid en Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a décidé de se séparer d'Ernesto Valverde. Et alors que de nombreux noms ont circulé à l'image de Mauricio Pochettino ou encore Xavi, c'est finalement Quique Setien qui a été nommé sur le banc du Barça. Présent devant les médias en marge de la présentation de son nouvel entraîneur, Josep Maria Bartomeu a justifié ce choix tout en révélant que cela faisait plusieurs mois qu'il discutait avec d'autres entraîneurs et qu'Ernesto Valverde était au courant.

«Nous avons parlé avec d’autres entraîneurs»