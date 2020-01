Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait passer un message à Ernesto Valverde !

Publié le 14 janvier 2020 à 22h30 par J.-G.D.

Interrogé sur le limogeage d’Ernesto Valverde, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles au Barça, tient à remercier l’ancien coach barcelonais.

L’officialisation est tombée lundi soir : Ernesto Valverde n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone. Le désormais ex-coach blaugrana paie les résultats en dents de scie du club, mais également le style proposé par ses joueurs. Dans la foulée, le Barça a annoncé l’arrivée de Quique Setien, avec un contrat de deux ans et demi. L'ancien technicien du Betis Séville, libre ces dernières semaines, aura la lourde tâche de remettre le club sur de bons rails. Et dans des propos rapportés par AS , Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles, s'adresse directement à Valverde.

« Valverde a beaucoup fait pour le club et nous lui souhaitons le meilleur »