Mercato - Barcelone : Quand Quique Setien remercie… Ernesto Valverde !

Publié le 14 janvier 2020 à 15h00 par A.M.

À peine nommé sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien a tenu à rendre hommage à Ernesto Valverde qui lui laisse une équipe leader de Liga.

C’est une opportunité incroyable qui a été offerte à Quique Setien. Libre depuis la fin de son engagement avec le Betis Séville, le technicien espagnol a pris la succession d’Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone. Conscient de la chance qui s’offre à lui, Quique Setien a reconnu que dans sa situation, il s’attend plutôt à recevoir des offres de clubs en difficulté en cours de saison, et pas d’un club leader de Liga et encore engagé en Ligue des Champions et en Coupe du Roi.

«Valverde m’a laissé une équipe qui est leader»