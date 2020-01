Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu justifie le choix Quique Setien !

Publié le 14 janvier 2020 à 14h30 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2020 à 14h43

Présent en conférence de presse en marge de la présentation de Quique Setien, Josep Maria Bartomeu a justifié le choix de se séparer d'Ernesto Valverde en cours de saison.

Pour la première fois depuis 2003, le FC Barcelone a décidé de se séparer d'un entraîneur en cours de saison. C'est Ernesto Valverde qui a fait les frais de la défaite contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Démis de ses fonctions lundi soir, le technicien espagnol a été remplacé dans la foulée par Quique Setien qui prend un main un club de cette dimension pour la première fois de sa carrière. Invité à commenter son choix devant les médias, Josep Maria Bartomeu révèle avoir été discussion avec des entraîneurs depuis plusieurs mois et estime que c'était le bon moment pour changer.

«Nous avions besoin d’un nouvel élan»