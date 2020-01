Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Officiel : Quique Sétien rejoint le Barça !

Publié le 13 janvier 2020 à 23h27 par La rédaction mis à jour le 13 janvier 2020 à 23h28

Le FC Barcelone a annoncé la signature de Quique Sétien, en lieu et place d'Ernesto Valverde, pour une durée de deux ans et demi.

Dans la foulée de la rupture du contrat d'Ernesto Valverde ce lundi, le FC Barcelone a dévoilé l'identité de son nouvel entraineur. Il s'agit de Quique Sétien, qui était libre de tout contrat depuis son départ du Bétis Séville la saison dernière. Alors que la plupart des médias espagnols annonçaient un contrat de six moi, l'homme de 61 ans a signé un contrat d'une durée de deux ans et demi et est donc lié au Barça jusqu'en juin 2022. Le club catalan a annoncé une conférence de presse pour sa présentation ce mardi, à 14h30.