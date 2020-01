Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait contacté le successeur de Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 20h00 par La rédaction

Ernesto Valverde devrait très prochainement quitter le Barça. Les différentes pistes dont Mauricio Pochettino auraient déjà été sondés pour remplacer le technicien.

L'avenir d'Ernesto Valverde semble s'écrire loin de Barcelone. L'entraîneur aurait été informé ce lundi par sa direction qu'il était démis de ses fonctions selon MARCA . L'annonce officielle pourrait d'ailleurs tomber dans les prochaines heures. Désormais, les dirigeants de Barcelone se concentrerait sur son successeur. Et une liste de 3 noms aurait été établie...

Le Barça aurait contacté Pochettino !