Mercato - Barcelone : Une priorité claire pour remplacer Valverde ?

Publié le 13 janvier 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ne serait pas parvenu à convaincre Xavi de prendre son banc cet hiver, Josep Maria Bartomeu aurait fait de Mauricio Pochettino sa priorité pour succéder à Ernesto Valverde.

La question de l’avenir d’Ernesto Valverde est dans tous les esprits du côté de la Catalogne ces dernières heures. En effet, celui qui est installé sur le banc du club catalan depuis 2017 n’a jamais fait l’unanimité chez les observateurs des Blaugrana , mais il a pu voir les critiques à son encontre devenir plus vives que jamais depuis la défaite du Barça jeudi dernier face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2). Et cette défaite pourrait bien être le revers de trop après les deux remontadas concédées en Ligue des Champions contre la Roma et Liverpool. En effet, le FC Barcelone se serait lancé en quête d’un successeur d’Ernesto Valverde en dépit du fait que son contrat arrivera à son terme en juin prochain. Dans cette perspective, la direction barcelonaise aurait aimé convaincre Xavi de prendre les rênes du club dès cet hiver, mais ce dernier aurait refusé de quitter le club Qatari d’Al Sadd avant la fin de la saison. Par conséquent, le FC Barcelone n’aurait d’autre choix que de se concentrer sur d’autres pistes, et Josep Maria Bartomeu aurait ainsi érigé une nouvelle priorité.

Pochettino serait le pari de Bartomeu