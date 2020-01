Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste se confirme pour la succession de Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 0h30 par H.G.

Après avoir essuyé les refus de Xavi et de Ronald Koeman pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, le FC Barcelone étudierait désormais un autre profil qui a été annoncé dans son viseur à de nombreuses reprises.

L’aventure d’Ernesto Valverde au FC Barcelone pourrait bientôt toucher à sa fin, en dépit du fait que son contrat arrivera à son terme dans six mois. En effet, alors qu’il n’a jamais fait l’unanimité chez les observateurs du club catalan, l’ancien entraîneur de l’Athletic Club a vu les critiques à son encontre s’intensifier depuis jeudi dernier et la défaite du Barça face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de Supercoupe d’Espagne. De ce fait, le FC Barcelone se serait lancé en quête d’un successeur à Ernesto Valverde, mais celle-ci serait délicate pour l’heure. En effet, après avoir essuyé un échec de Xavi, qui ne souhaiterait pas quitter son poste d’entraîneur d’Al Sadd cet hiver, le Barça aurait également reçu une réponse négative de la part de Ronald Koeman, qui ne voudrait pas quitter la sélection des Pays-Bas. Dans cette perspective, les dirigeants du club catalan doivent s’orienter vers de nouvelles pistes et, en plus de la possibilité de confier les rênes de l’équipe à Garcia Pimienta, l’entraîneur du Barça B, les décideurs du FC Barcelone auraient coché le nom d’un tacticien réputé en Espagne.

Le FC Barcelone ciblerait Quique Setien !