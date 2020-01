Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ inévitable pour Valverde ?

Publié le 12 janvier 2020 à 19h30 par A.D.

Dans une situation délicate au FC Barcelone, Ernesto Valverde pourrait être poussé vers la sortie par sa direction. Selon Gianluca Di Marzio, le départ du coach du Barça serait quasiment certain.

Les dés seraient déjà jetés pour Ernesto Valverde. Auteur d’une première partie de saison peu convaincante, le coach du FC Barcelone ne devrait plus faire long feu sur le banc catalan. Depuis la défaite des siens face à l’Atlético ce jeudi (2-3), Ernesto Valverde serait plus que jamais en danger. Et son sort pourrait être réglé dès la prochaine réunion du conseil d’administration du club ce lundi.

Un départ imminent pour Ernesto Valverde ?