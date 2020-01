Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces raisons qui auraient poussé Xavi a repoussé son arrivée au Barça...

Publié le 12 janvier 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que les négociations seraient en cours afin de mettre Xavi sur la banc du FC Barcelone en cours de saison, la légende blaugrana aurait reporté la question à cet été. Voici pourquoi.

L'emballement ce dimanche matin à Barcelone autour de l'arrivée de Xavi à Barcelone n'est pas anodin. Pour beaucoup il représenterait le meilleur successeur à Pep Guardiola, l'entraîneur qui a fait du Barça une des meilleure équipes de tous les temps. Et selon plusieurs médias espagnols, Xavi serait d'accord sur le principe pour remplacer Ernesto Valverde, mais souhaiterait attendre la saison prochaine pour plusieurs raisons.

Les cinq raisons pour lesquelles Xavi ne devrait pas arriver en cours de saison