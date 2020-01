Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée imminente de Xavi ? La réponse !

Publié le 12 janvier 2020 à 13h00 par T.M.

Au FC Barcelone, Xavi semble plus proche que jamais de remplacer Ernesto Valverde au FC Barcelone. Toutefois, la réponse de l’Espagnol ne serait pas encore pour maintenant.

Depuis la défaite du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid, Ernesto Valverde est à deux doigts de quitter son poste d’entraîneur. Et ces dernières heures, le club catalan serait passé à la vitesse supérieure pour le remplacer, rencontrant notamment Xavi, actuel entraîneur d’Al Sadd, au Qatar. Et ce dimanche, Mundo Deportivo assurait d’ailleurs que la réponse de l’ancien joueur du Barça était imminente. Au Qatar, on explique d’ailleurs que tout serait bouclé, notamment en ce qui concerne la durée du contrat de Xavi.

Xavi attend encore…