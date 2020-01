Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dénouement serait imminent pour Xavi !

Publié le 12 janvier 2020 à 9h00 par T.M.

Ces dernières heures, l’idée de voir Xavi remplacer Ernesto Valverde au FC Barcelone a pris de l’ampleur. Et visiblement, la réponse de l’Espagnol ne devrait plus tarder.

Après avoir terminé sa carrière de joueur à Al Sadd, Xavi y a entamé sa reconversion en tant qu’entraîneur. Au Qatar, l’Espagnol a d’ailleurs pris du poids auprès des décideurs du PSG. De quoi bien le placer pour remplacer Thomas Tuchel. Selon les informations du 10 Sport, il était en effet question d’un duo avec Pep Guardiola pour entraîner le PSG. Toutefois, cela pourrait se passer d’une autre manière pour Xavi qui apparait désormais comme la priorité du FC Barcelone pour remplacer Ernesto Valverde. L’ancienne gloire du Camp Nou acceptera-t-elle ce poste d’entraîneur du Barça ?

La réponse de Xavi est attendue !