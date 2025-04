Adil Rami : Son grand projet avec Sakina Karchaoui !

La rédaction

Depuis sa retraite sportive, Adil Rami ne manque pas d'idées. Déjà engagé dans la Kings League et présent dans plusieurs émissions télé, l’ex-défenseur de l’OM veut désormais créer sa propre émission sur Twitch. L’objectif : regarder des matchs de football en direct avec des invités… et notamment Sakina Karchaoui, qu’il rêve d’avoir à ses côtés. Depuis sa retraite sportive, Adil Rami ne manque pas d'idées. Déjà engagé dans la Kings League et présent dans plusieurs émissions télé, l’ex-défenseur de l’OM veut désormais créer sa propre émission sur Twitch. L’objectif : regarder des matchs de football en direct avec des invités… et notamment Sakina Karchaoui, qu’il rêve d’avoir à ses côtés.

Anciennement joueur professionnel, Adil Rami est loin d’être au chômage depuis sa retraite. L’ancien défenseur de l’OM enchaîne les projets. Il a notamment participé à des émissions télé comme Danse avec les Stars ou Les Traîtres et, plus récemment, a pris la présidence d’un club de Kings League : le Wolf Pack FC.

Le nouveau projet de Rami !

Mais Adil Rami ne compte pas s’arrêter là. Dans un live sur Twitch, il a révélé son ambition de créer une émission sur la plateforme dans laquelle il regarderait des matchs de football en direct, entouré de plusieurs invités, célèbres ou non.

Adil Rami veut inviter Sakina Karchaoui

Adil Rami a également précisé qu’il souhaitait inviter des footballeuses professionnelles, comme Sakina Karchaoui :

«Il y aura aussi des filles parce que je trouve qu’il n’y en a pas assez dans les lives. Moi, j’aimerais bien voir un match avec Karchaoui ! Voir des matchs avec des footballeuses ou des fans de foot, ça peut être super marrant !»