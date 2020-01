Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi sort du silence pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que son nom circule pour prendre la tête du FC Barcelone, Xavi a tenu à mettre les choses au clair ce samedi soir.

Comme le 10 Sport vous l'annonçait il y a quelques semaines, Xavi est proche des décideurs qataris du PSG et son arrivée à moyen terme sur le banc de touche n'est pas exclue. L'ancien milieu du Barça pourrait même débarquer dans la capitale auprès de Pep Guardiola, de quoi faire rêver les supporters du PSG, mais le FC Barcelone pourrait en décider autrement. En effet, Xavi part favori pour prendre la succession d'Ernesto Valverde, et le club catalan serait même prêt à nommer l'actuel coach d'Al Sadd dans les prochains jours. Une nouvelle réunion est prévue dans les prochaines heures entre Xavi et la délégation du Barça, toujours présente à Doha. À l'issue de la victoire de son équipe face à Al Rayyan ce samedi, l'Espagnol n'a pas pu éviter le sujet en conférence de presse.

« « Il n'y a pas d'offre du Barça »