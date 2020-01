Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette bombe lâchée sur l'avenir de Xavi !

Publié le 11 janvier 2020 à 18h45 par B.C.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour la succession d'Ernesto Valverde, Xavi serait bien en discussion avec le club catalan à en croire le directeur sportif d'Al-Sadd.

Le FC Barcelone devrait bien chambouler les plans du PSG. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité il y a quelques semaines, l'état-major qatari du club de la capitale envisage à moyen terme d'installer un tandem prestigieux sur le banc composé de Xavi et Pep Guardiola. Il faut dire que l'ancien milieu de terrain est proche des décideurs parisiens, mais le FC Barcelone pourrait en décider autrement. En effet, le club culé s'intéresse à Xavi, actuellement à la tête d'Al Sadd, pour la succession d'Ernesto Valverde, et le danger serait bien réel.

« Il y a actuellement des négociations entre Xavi et le FC Barcelone »