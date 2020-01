Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement proche pour l’avenir de Xavi ?

Publié le 11 janvier 2020 à 14h45 par H.G.

Si le PSG compte sur lui pour l’avenir, Xavi est également annoncé dans le viseur du FC Barcelone pour prendre les rênes du club catalan. Et dans ce contexte, l’ancien milieu pourrait prochainement faire une mise au point sur son avenir.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en décembre dernier, le PSG souhaiterait installer sur son banc un duo composé de Pep Guardiola et de Xavi. Cependant, l’actuel entraîneur d’Al Saad serait également convoité par le FC Barcelone alors qu’Ernesto Valverde ne devrait vraisemblablement pas poursuivre son aventure sur le banc catalan à l’issue de son contrat cette saison. La presse espagnole a même annoncé ce vendredi qu’une délégation du club catalan composée d’Oscar Grau et d’Eric Abidal s'était rendue à Doha afin d’y rencontrer Xavi pour le sonder sur une éventuelle arrivée sur le banc du Barça à court ou moyen terme. Et si rien n’a filtré jusque-là sur les intentions précises de l’ancien joueur du FC Barcelone, ce dernier ne devrait pas tarder à prendre une décision.

Xavi donnera sa réponse ce week-end !