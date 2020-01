Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ernesto Valverde se fait sèchement tacler...

Publié le 11 janvier 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Gloire du Barça dans les années 90 et 2000, Rivaldo admet qu’Ernesto Valverde se retrouve dans une situation délicate après la défaite face à l'Atlético de Madrid.

Après avoir mené au score lors de sa demi-finale de Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone a finalement vu l'Atlético de Madrid terminer en trombe (2-3). Un revers qui fragiliserait Ernesto Valverde en interne. Il n'est pas exclu que le coach du Barça fasse ses valises l'été prochain, alors que les Catalans tenteraient de faire revenir Xavi, également dans le viseur du PSG selon Le 10 Sport. Lors de sa chronique sur Betfair , Rivaldo, passé par la Catalogne (1997-2002), livre son avis sur l'avenir du technicien barcelonais.

« Il n'est pas possible que l'équipe s'éteigne soudainement »