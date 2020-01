Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Ernesto Valverde d'ores et déjà scellé ?

Publié le 10 janvier 2020 à 21h00 par B.C.

S'il devrait rester à la tête du FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, Ernesto Valverde aurait de grandes chances de quitter le club catalan l'été prochain.

La nouvelle défaite du FC Barcelone ce jeudi face à l'Atlético de Madrid (3-2) n'arrange absolument pas la situation d'Ernesto Valverde. Très critiqué depuis quelques mois, l'entraîneur catalan apparaît un peu plus menacé et plusieurs médias ont annoncé des discussions entre le Barça et Xavi, également pisté par l'état-major du PSG selon nos informations. Néanmoins, le vestiaire catalan pourrait bien sauver la peau de Valverde puisque Sport révélait ce vendredi que les joueurs ne souhaitaient pas voir leur entraîneur quitter le club avant la fin de la saison. Une information confirmée par ESPN , expliquant qu'Ernesto Valverde n'était pas en danger malgré cette défaite en Supercoupe d'Espagne, mais le départ du tacticien de 55 ans serait bel et bien programmé.

Ernesto Valverde libéré à la fin de la saison ?