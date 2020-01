Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde proche d'un départ ? La réponse !

Publié le 10 janvier 2020 à 17h30 par B.C.

Déjà sous le feu des critiques à Barcelone, Ernesto Valverde n'a pas arrangé sa situation ce jeudi après la défaite contre l'Atlético de Madrid (3-2). Néanmoins, l'entraîneur du Barça devrait bien rester en poste jusqu'à la fin de la saison...

Nouveau gros revers pour le FC Barcelone. Après avoir été rejoint par l'AS Rome et Liverpool ces deux dernières années en Ligue des Champions, c'est cette fois-ci l'Atlético de Madrid qui est parvenu à renverser le Barça en seulement dix minutes (3-2). Dès le coup de sifflet final, tous les regards ont été tournés sur Ernesto Valverde, déjà dans le collimateur des supporters catalans, mécontents du jeu déployé par leur équipe. Ces dernières heures, plusieurs médias ont affirmé qu'Oscar Grau, directeur général, et Éric Abidal, directeur sportif du FC Barcelone, étaient à Doha pour y rencontrer Xavi. L'ancien milieu, également pisté par le PSG comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, pourrait donc faire son grand retour au Camp Nou dans le rôle d'entraîneur. Cependant, cela ne se produira pas dans l'immédiat.

Valverde sur le banc jusqu'à la fin de la saison ?