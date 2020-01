Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ernesto Valverde sort du silence pour son avenir !

Publié le 10 janvier 2020 à 9h30 par A.D.

Alors que le Barça s’est incliné face à l’Atlético, Ernesto Valverde pourrait être licencié ce lundi. Le coach catalan s’est livré sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L’avenir d’Ernesto Valverde serait de plus en plus incertain. Ce jeudi soir, le coach du Barça n’est pas parvenu à trouver la clé face à l’Atlético (défaite 2-3 en Supercoupe d’Espagne). Un revers qui pourrait être celui de trop pour Ernesto Valverde. Alors qu’il pourrait être renvoyé par sa direction lors de la réunion du conseil d’administration de ce lundi, le technicien de 55 ans s’est prononcé sur son avenir.

«Il y a une instabilité permanente quand il n’y a pas de résultats»