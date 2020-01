Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 10 janvier 2020 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG s'intéresse à Kalidou Koulibaly en vue d'un possible départ de Thiago Silva, le Napoli aurait d'ores et déjà mis la main sur le successeur du Sénégalais.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Thiago Silva voit son avenir s'inscrire en pointillé au PSG. En effet, Leonardo est en plein doute concernant l'avenir de l'international brésilien et serait même déjà à la recherche d'un nouveau défenseur d'envergure pour le remplacer. Le Brésilien aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly pour l'été prochain. Et du côté de Naples, on aurait déjà programmé le départ du Sénégalais.

Le Napoli prépare déjà l'après-Koulibaly