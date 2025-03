Rabiot - PSG : Un nouveau scandale à Paris ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ciblé avec sa mère Véronique par les banderoles insultantes concoctées par certains supporters du PSG, Adrien Rabiot ne devrait pas être le seul à vivre cette expérience au Parc des princes cette année. Dès le mois d’avril et la réception d’Aston Villa en Ligue des champions, Emiliano Martinez s’attend à des propos injurieux de la part des ultras du Paris Saint-Germain.

Le 16 mars dernier, Adrien Rabiot revenait au Parc des princes avec le maillot de l’OM dans une ambiance délétère. Et pour cause, après des années passées au PSG, l’international français décidait en septembre 2024 de signer chez l’ennemi. Une décision qui avait choqué les ultras du Paris Saint-Germain qui ne se sont pas gênés pour insulter le joueur ainsi que sa mère Véronique Rabiot.

Emiliano Martinez, prochaine victime des ultras du PSG après Rabiot ?

Un scandale qui a fait parler jusqu’en équipe de France où le sélectionneur Didier Deschamps et le capitaine Kylian Mbappé ont condamné les agissements des ultras du Paris Saint-Germain. Véronique Rabiot a même annoncé qu’elle porterait plainte, faisant gonfler la polémique. Le 9 avril prochain, Emiliano Martinez s’attendrait lui aussi à entendre quelques noms d’oiseaux au Parc des princes.

«On va m’insulter»

Le PSG recevra Aston Villa en 1/4 de finale aller de la Ligue des champions le 9 avril prochain. De quoi permettre au gardien des Villans et de la sélection argentine de se projeter sur la pluie d’insultes qu’il recevra dans la capitale comme ce fut le cas à Lille l’année dernière. « L’avantage, c’est que mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Ça va être passionnant. J’ai déjà reçu des messages. On est costauds à domicile, mais à l’extérieur, on a plus de mal. C’est une phase à élimination directe, tout peut arriver ». a confié le gardien de l’Albiceleste à Telefe.