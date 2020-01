Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : José Mourinho prêt à aller piocher au Barça ?

Publié le 10 janvier 2020 à 7h00 par T.M.

Du côté de Tottenham, José Mourinho se serait mis en quête d’un nouvel arrière droit. Et le Special One pourrait trouver son bonheur du côté du FC Barcelone.

José Mourinho sait où il a mis les pieds en s’installant sur le banc de Tottenham. Les Spurs ne sont pas de grands dépensiers sur le marché des transferts. Néanmoins, le Special One veut quand même renforcer son effectif. Alors qu’un attaquant pourrait débarquer afin de pallier la blessure de Harry Kane, Mourinho souhaiterait également attirer un nouvel arrière droit. Après un intérêt annoncé pour Max Aarons (Norwich) ou Nordi Mukiele (Leipzig), voilà que Tottenham regarderait maintenant au FC Barcelone.

Un intérêt pour Semedo ?