Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable opération qui pourrait relancer le feuilleton Neymar !

Publié le 10 janvier 2020 à 1h15 par B.C.

Alors que Jürgen Klopp s'intéresserait à Ousmane Dembélé, le FC Barcelone serait disposé à lâcher l'international français l'été prochain afin de se repositionner sur Neymar.

L'été dernier, Ousmane Dembélé aurait pu arranger les affaires de Neymar. En effet, le FC Barcelone était prêt à envoyer son attaquant vers le PSG afin de récupérer l'international auriverde, mais Dembélé n'a jamais voulu quitter la Catalogne. Neymar est donc resté au PSG, mais la presse espagnole affirme que les Blaugrana auraient toujours des vues sur leur ancien joueur, et encore une fois, Ousmane Dembélé pourrait avoir un rôle clé dans ce dossier.

Le Barça pourrait lâcher Dembélé à Liverpool pour Neymar !