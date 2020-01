Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce prétendant en rajoute une couche pour une pépite de Zidane...

Publié le 10 janvier 2020 à 0h00 par B.C.

Alors que Getafe s'intéresse à Brahim Diaz, le directeur sportif du club espagnol s'est prononcé sur le joueur du Real Madrid ce jeudi.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz pourrait être prêté à un autre club cet hiver, telle serait en tout cas la volonté de Florentino Pérez et Zinedine Zidane, même si le joueur serait persuadé de pouvoir trouver sa place au sein de l'effectif. Informé de la volonté du Real Madrid, Getafe s'est officiellement positionné pour l'ailier comme l'a révélé samedi Ángel Torres, président des Azulones : « Oui, j'ai à nouveau demandé le prêt de Brahim Diaz à Florentino Pérez. Nous l'avons déjà fait dans le passé et je l'ai encore fait aujourd'hui (ce samedi), parce que c'est un joueur que l'entraîneur apprécie ». Et ce jeudi, c'est au tour d'Ángel Martín González, directeur sportif du club espagnol, de s'exprimer sur Brahim Diaz.

« Brahim Diaz serait intéressant pour nous »