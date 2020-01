Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le LOSC fait tout pour récupérer un attaquant de Villas-Boas !

Publié le 10 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Alors qu'il a refusé la dernière proposition de l'OM, Isaac Lihadji semble sur le départ. Et le LOSC fait partie des mieux placés pour le récupérer.

« S'il veut rester, on peut faire une nouvelle proposition. Notre dernière proposition n'a pas été acceptée donc Andoni l'a retirée. (...) On ne peut pas être otage d'une chose comme ça. Je ne veux pas mettre trop de pression sur un petit de 17 ans ». Bien qu'André Villas-Boas ait laissé la porte ouverte à Isaac Lihadji, qui a repoussé la dernière proposition de l'OM pour son premier contrat professionnel, le jeune marseillais semble plus que jamais sur le départ. Et les prétendants pour l'accueillir ne manque pas.

Le LOSC insiste pour Lihadji