Mercato - ASSE : L'OM a recalé un crack de Puel !

Publié le 10 janvier 2020 à 4h00 par La rédaction

Natif de Marseille, Wesley Fofana se révèle pourtant avec l'ASSE où il a été formé. Et pour cause, l'OM a raté le coche avec le jeune français.

Très actif auprès des clubs amateurs de la région depuis l'arrivée de Frank McCourt, l'Olympique de Marseille était beaucoup moins tourné vers ces petits clubs il y a quelques années. Une erreur puisque l'OM est ainsi passé à côté de plusieurs talents issus de la cité phocéennes, à l'image de Wesley Fofana (19 ans) qui s'est révélé cette saison avec l'ASSE, son club formateur. Mais David Diaz, son entraîneur en U13 à Air Bel, un club marseillais, révèle que l'OM avait pourtant été averti de l'éclosion du jeune défenseur central.

L'OM a raté Fofana