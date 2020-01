Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation importante pour le successeur de Thiago Silva

Publié le 9 janvier 2020 à 23h15 par J.-G.D.

Piste du PSG pour remplacer Thiago Silva, Kalidou Koulibaly serait susceptible de quitter Naples lors du mercato estival. Mais la Premier League disposerait d’une longueur d’avance.

Il n'est pas impossible de voir Thiago SIlva quitter le PSG l'été prochain. Leonardo aurait d'ores et déjà son digne successeur en la personne de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central du Napoli aurait donc les faveurs du directeur sportif parisien. Les transferts d'Ezequiel Lavezzi en 2012 et d'Edinson Cavani, un an plus tard, faciliteraient les négociations entre les deux clubs. Le prix demandé par Naples serait toutefois un frein pour Paris, toujours sous le joug du fair-play financier. Pourtant, l’avenir de Koulibaly devrait bel et bien s’inscrire loin de la cité napolitaine. Explications…

Naples prêt à ouvrir la porte en... Angleterre ?