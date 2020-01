Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille pour l'avenir de Xavi !

Publié le 10 janvier 2020 à 19h45 par J.-G.D.

Interrogé sur une possible arrivée de Xavi au Barça, lui qui est dans les plans du PSG d’après Le 10 Sport, Turki Al-Ali, manager général d’Al-Sadd, s’attend à ce que les Catalans fassent bien les choses.

Le PSG souhaite frapper un grand coup pour son prochain entraîneur. Comme révélé par Le 10 Sport en décembre, la direction qatarie pense à un duo de choc, composé de Pep Guardiola et Xavi. Le dernier cité pourrait néanmoins faire son retour au FC Barcelone à en croire plusieurs médias espagnols. La RAC1 explique ce vendredi qu'Eric Abidal (directeur sportif) et Oscar Grau (directeur général) se seraient manifestés auprès de l'ancienne star du Barça afin de reprendre le flambeau d'Ernesto Valverde, fragilisé depuis la défaite face à l'Atlético de Madrid (2-3). L'actuel coach d'Al-Sadd serait donc dans le viseur des Blaugrana , mais Turki Al-Ali, manager général de la formation qatarie, a tenu à mettre les choses au clair concernant Xavi.

« C'est normal que Xavi finisse par se retrouver au Barça à un moment donné, mais… »