Mercato - Officiel : L'ASSE annonce l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 10 janvier 2020 à 18h03 par B.C.

L'ASSE a officialisé ce vendredi l'arrivée , Kleyveens Hérelle, 25 ans, libre de son contrat le liant à Avranches.

Après avoir passé un essai à Saint-Étienne il y a quelques jours, Kleyveens Hérelle a visiblement convaincu Claude Puel. L'attaquant de 25 ans s'est en effet engagé en faveur de l'ASSE jusqu'à la fin de la saison pour renforcer le groupe de National 2 dans un premier temps. Le club du Forez annonce qu'une « évaluation du potentiel du joueur et de sa progression sera réalisée à l'issue de cette période ». Interrogé sur le site officiel du club, Hérelle s'est montré ravi de cette signature : « Signer un contrat à l'AS Saint-Étienne est une opportunité exceptionnelle. Je sais que j'ai six mois pour tout donner, travailler le plus possible, afin de prouver mes qualités et éventuellement continuer mon aventure au sein de cette institution du football français ».