Mercato - PSG : Un danger confirmé pour Leonardo dans le dossier Tonali !

Publié le 11 janvier 2020 à 7h15 par J.-G.D.

À l’instar du PSG, la Juventus aurait des vues sur le profil de Sandro Tonali. Et les Turinois feraient du milieu de Brescia une priorité.

Avant le passage à la nouvelle année, Le 10 Sport vous en disait plus sur Sandro Tonali. Selon nos informations, le milieu de terrain de Brescia exclut un départ à l’étranger. L’international italien donne donc sa préférence à la Serie A, alors que l’Inter Milan et la Juventus sont sur ses traces. Directeur sportif du PSG, Leonardo semble donc hors course dans ce dossier, d'autant que la Juve ne lâcherait rien pour Tonali.

Tonali, cible prioritaire de la Juventus ?