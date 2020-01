Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà un concurrent de taille pour Houssem Aouar !

Publié le 11 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Pour renforcer le PSG, Leonardo pense à Houssem Aouar. Mais il n’est pas le seul à avoir coché le nom du joueur de l’OL.

Après avoir déjà pensé à Alexandre Lacazette ou Tanguy Ndombele, le PSG regarde à nouveau du côté de l’OL. Selon les informations du 10 Sport, la direction parisienne envisage de passer à l’action pour Houssem Aouar. Le protégé de Rudi Garcia plait énormément à Nasser Al-Khelaïfi, mais face au fair-play financier, Leonardo n’aurait pas une totale liberté dans ce dossier. Et ce n’est pas la seule complication que le PSG pourrait rencontrer.

La Juventus sur le coup !